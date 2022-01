Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntagmittag die Polizei verständigt, weil ein betrunkener Mann auf dem Pfaffplatz randalierte. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 13 Uhr an der beschriebenen Stelle auf einen amtsbekannten 28-Jährigen. Aus Frust, dass ihm der Zutritt zu einem Hotel verwehrt wurde, beschädigte er die Scheibe eines in der Nähe befindlichen Supermarktes. Mit einer Fahnenstange, die vor dem Geschäft lag, schlug er auf die Scheibe ein. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen und erhielt einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,41 Promille. |elz

