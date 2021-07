Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brand einer Scheune

Vreden (ots)

Am Mittwoch kam es zur Mittagszeit auf einem Gehöft in Crosewick zum Brand in einer Scheune, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. An dem Gebäude und dem angrenzenden Stallgebäude entstand Sachschaden, der auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt wird. Menschen wurden nicht verletzt und die Rinder konnten rechtzeitig umgestallt werden. Nach dem derzeitigen Stand ist Funkenflug bei Strohmahlarbeiten, die am Morgen in dem betreffenden Bereich stattgefunden haben, brandursächlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell