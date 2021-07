Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Diebstahl aus Kirche

Schöppingen (ots)

Am Dienstag wurden vom Altar der St.-Brictius-Kirche zwei Kerzenständer im Gesamtwert von ca. 80 Euro gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 09.00 und 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

