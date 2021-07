Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Scheibe eines Geschäfts beschädigt

Heiden (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.45 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, wurde auf dem Rathausplatz die Scheibe eines Geschäftsgebäudes vermutlich durch Tritte beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell