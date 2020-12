Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen eines gefährlichen Überholvorgangs gesucht

NeuwiedNeuwied (ots)

Am Freitag, den 04.12.2020, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der L 258 zwischen Neuwied Gladbach und Anhausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein gefährliches Überholmanöver. Ein silberfarbener VW mit Neuwieder Kennzeichen überholte auf dem o.g. Streckenabschnitt im Überholverbot in einem Kurvenbereich einen weißen Transporter. Durch diesen Überholvorgang wurde ein entgegenkommendes Fahrzeug erheblich gefährdet und musste dem VW ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Ein weiteres Fahrzeug, vermutlich ein Wohnmobil, musste dem VW ebenfalls ausweichen. Zeugen, die Angaben zum oben genannten Überholvorgang machen können oder ebenfalls durch den überholenden VW gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des weißen Transporters und des Wohnmobils, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631-878-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell