Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallflucht auf der Kardinal-von-Galen-Straße

Velen (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr auf der Kardinal-von-Galen-Straße ein silberfarbener Opel Corsa seitlich angefahren und beschädigt. Zur fraglichen Zeit hatten nach Zeugenangaben vermutlich mehrere Traktoren die Straße befahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

