Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: 70-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (14. Dezember) kam es um 13:15 Uhr auf der Kremerstraße in Höhe Düsseldorfer Straße zu einem Unfall, bei dem in Fahrtrichtung Ruhrort der Fahrer eines Hyundai-Transporters einem Smart auffuhr. Hierbei wurde zunächst niemand verletzt; es entstand geringfügiger Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten fuhren ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich und hielten hinter der Kreuzung am Fahrbahnrand an. Die 67-jährige Fahrerin des Smart und ihre 70-jährige Beifahrerin stiegen aus ihrem Wagen, um den Unfallschaden zu begutachten. Dann fiel der Fahrerin ein, dass sie ihren Motor nicht abgeschaltet hatte. Sie stieg nun von der Beifahrerseite in ihr Fahrzeug und versuchte mit dem linken Fuß das Bremspedal zu bedienen, um den Schlüssel abziehen zu können. Dabei erwischte sie allerdings das Gaspedal und kam gleichzeitig an den Automatikschalthebel, womit sie unabsichtlich den Rückwärtsgang einlegte. Der Smart nahm nach hinten Fahrt auf und kam erst zum Stillstand, als er gegen ein Verkehrsschild prallte. Zuvor riss der Wagen allerdings durch die noch geöffnete Beifahrertür die auf dem Gehweg stehende 70-Jährige zu Boden, die sich eine Kopfverletzung zuzog und kurzfristig ohne Bewusstsein war. Ein Krankenwagen brachte die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme hatte die Polizei bis 14:30 Uhr den gesamten Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr sperren müssen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell