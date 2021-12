Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Polizeihündin stellt mutmaßliche Einbrecherbande

Duisburg (ots)

Das Androhen der Polizeihündin Fanni hat gereicht, damit sich eine mutmaßliche Einbrecherbande in der Nacht zum Sonntag (12. Dezember, 2:40 Uhr) freiwillig stellte. Die drei Männer (31, 33, 37) waren in eine Lagerhalle für Bekleidung an der Düsseldorfer Straße eingebrochen und hatten zum Abtransport der Beute einen Transporter bereitstehen. Das hatte eine aufmerksame Zeugin beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen die Einbrecher vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Dort wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Alle drei müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Lagerräumen auseinandersetzen.

