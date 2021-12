Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Polizisten finden 340 Gramm Kokain bei mutmaßlichem Dealer

Duisburg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung ist am Freitagabend (10. Dezember) gegen 22 Uhr bei der Kontrolle eines 32-Jährigen auf der Kaiser-Friedrich-Straße Marihuana-Geruch in die Nase gestiegen. Die Beamten fanden bei ihm mehrere Tütchen, die offenbar mit dieser Droge gefüllt waren. Und das nicht zum ersten Mal: Der Duisburger ist bereits mehrfach im Zusammenhang mit Betäubungsmitteldelikten polizeilich aufgefallen. Die Bereitschafts-Staatsanwältin ordnete Durchsuchungen bei ihm zu Hause an. Gemeinsam mit einem Diensthund nahmen die Polizisten in dem Mehrfamilienhaus seiner Familie die Wohnungen sowie Kellerräume unter die Lupe und wurden nochmals fündig. Über 340 Gramm Kokain mit einem Verkaufswert von etwa 17.000 Euro und Bargeld stellten die Beamten sicher. Der 32 Jahre alte Mann wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ.

