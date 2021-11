Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schmierereien am Kircheneingang

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

In der Zeit von Sonntag (14. November 2021) um 18.00 Uhr bis Dienstag (16. November 2021) um 09.00 Uhr schmierten unbekannte Täter mit einem Edding-Stift eine Textzeile und zwei Hakenkreuze auf eine weiße Wand am Eingang der Kirche an der Overbergstraße in Kellen. Insgesamt hat der Schriftzug die Größe eines DIN A4-Blattes.

Der polizeiliche Staatsschutz Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Täterhinweise geben können. Hinweise werden unter Telefon 02151 6340 erbeten.

