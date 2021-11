Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Nachtrag zur Meldung vom 22.11.2021, 09.55 Uhr: Verkehrsunfall mit einem Schulbus

Zwei Schüler verletzt

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus, der sich am Donnerstag (18. November 2021) gegen 13.45 Uhr in Kervenheim ereignete, bittet die Polizei nun alle Eltern, deren Kinder sich in diesem Bus befanden, sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 - 1080 zu melden.

Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5078885

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell