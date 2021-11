Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneut versuchen Betrüger ältere Menschen um ihr Geld zu bringen - Polizei rät zu gesundem Misstrauen

Neuss; Jüchen (ots)

Am Freitag (05.11.), gegen 16:45 Uhr, gelangte ein Unbekannter, welcher sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, in die Wohnung einer 83-jährigen Neusserin an der Lupinenstraße. Er überzeugte die Frau, dass Rohrreinigungsarbeiten durchgeführt werden müssen und sie zu diesem Zweck die Wasserhähne sowie Fenster im Badezimmer und der Küche öffnen müsse. Während sie dem nachkam, stellte sie fest, dass der Tatverdächtige aus dem Wohnzimmer kam und die Wohnung verließ, um angeblich einen Schlauch zu holen. Als er nicht mehr zurück kam, kontrollierte die Seniorin den Wohnzimmerschrank und stellte fest, dass eine dreistellige Summe Bargeld, welche sich in dem Schrank befunden haben, entwendet wurden. Der Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben hatte, soll circa 30 - 35 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild und entsprechenden Akzent gehabt haben. Der Gesuchte hatte eine schlanke Statur und war mit einer grauen Kappe sowie einer dunklen Jeans und dunkler Jacke bekleidet.

Einen Tag zuvor (04.11.), gegen 16:30 Uhr, kam es in Jüchen-Bedburdyck an der Paul-Körschgen-Straße ebenfalls zu einem Trickdiebstahl. Hierbei klingelte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger bei einer 85 Jährigen und gab an, Bargeld für notwendige Kanalbauarbeiten zu benötigen. Sie händigte ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Als der unbekannte Tatverdächtige am nächsten Tag nicht mit der entsprechenden Quittung bei der Geschädigten erschien, erstattete diese eine Anzeige. Eine Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen ist nicht möglich.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Maschen der Kriminellen zu kennen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell