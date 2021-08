Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein alkoholisierter 67-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag in Rheinstetten zu. Der Mann war gegen 17.50 Uhr mit seinem Zweirad auf der Brunnenstraße unterwegs. Hier kollidierte er mit dem Außenspiegel eines geparkten Pkw und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung bei dem 67-Jährigen fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ob er im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, bedarf weiterer Ermittlungen.

