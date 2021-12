Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Fahrlässige Brandstiftung führt zu Wohnungsbränden

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten in der Nacht zum Montag (13. Dezember, 2:10 Uhr) zur Gärtnerstraße und am Morgen (13. Dezember, 7:35 Uhr) zur Erlenstraße aus. In beiden Fällen alarmierten Zeugen die Rettungskräfte und berichteten von Feuer in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Bei dem Brand auf der Gärtnerstraße verstarb ein 39-jähriger Bewohner. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Bei dem Feuer auf der Erlenstraße verletzten sich drei Bewohnerinnen (50, 54 und 59 Jahre alt). Die 59-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Düsseldorf.

Im Laufe des Montags schauten sich Brandermittler - im Fall der Gärtnerstraße mit einem Brandsachverständigen - die Wohnungen an und kamen zu dem Schluss, dass in beiden Fällen ein technischer Defekt auszuschließen ist. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Brände von den Anwohner fahrlässig verursacht worden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass ein Fremdverschulden zu den Feuern führte.

Im Fall des Brandes auf der Gärtnerstraße werden die Ermittler den Verstorbenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg rechtsmedizinisch untersuchen lassen.

