Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0465 --Viele Menschen unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 18. bis 20.06.2021

Wie auch an den vergangenen Wochenenden zog es viele Menschen aufgrund des guten Wetter und der Lockerungen in der Gastronomie wieder an die Schlachte, den Osterdeich oder ins Viertel. Die Polizei hatte zwar am gesamten Wochenende viel zu tun, aber die Stimmung an den beliebten Orten war überwiegend friedlich und es gab nur vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Viele Menschen trafen sich von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag im Freien, oder nutzten die gastronomischen Angebote in der Innenstadt. Eigens eingesetzte Polizisten waren hier auf der Straße präsent und informierten die Menschen über die Sperrzeit für die Gastronomie und auch das Außerhaus-Verkaufsverbot von Alkohol mit Flyern und in Aufklärungsgesprächen. Zusätzlich leuchteten Einsatzkräfte mit großen Scheinwerfern Teile des Osterdeichs aus. Die Maßnahmen zeigten offenbar Wirkung: Es kam zwar zu einigen Verstößen gegen die Corona-Regeln, im Großen und Ganzen zeigten sich die Besucher von Schlachte, Osterdeich und Viertel einsichtig und kooperativ, wenn die Einsatzkräfte sie auf Fehlverhalten ansprachen. Die Polizei musste nur wenige Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung fertigen.

In der Nacht zu Samstag warf ein Unbekannter eine Flasche gegen ein Polizeifahrzeug, die Polizei fertigte hierzu eine Strafanzeige wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Mit gestiegenem Alkoholpegel kam es in beiden Nächsten zu einigen Auseinandersetzungen, die das Einschreiten der Polizei nötig machten.

Die Polizei appelliert weiterhin: Auch wenn die Corona-Situation sich entspannt, agieren Sie auch in den kommenden Wochen mit Vernunft und Einsicht. Halten Sie sich an die geltenden Maßnahmen, auch wenn es schwer fällt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell