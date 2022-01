Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Neujahrstag am späten Nachmittag in der Ländelstraße unterwegs waren. Hier kam es gegen 17.30 Uhr zu einer Körperverletzung.

Der Betroffene, ein 56-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet, meldete den Vorfall erst am Tag danach. Seinen Angaben zufolge hatte er am 1. Januar einen Spaziergang gemacht und war gegen 17.30 Uhr gerade in der Ländelstraße unterwegs, als ihm jemand von hinten auf die Schulter klopfte. Als er sich umdrehte, habe ihm ein Unbekannter unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihn danach zu Boden gestoßen. Anschließend flüchtete der Täter.

Der 56-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht sowie an der Schulter. Beschreiben konnte er den Angreifer nicht, da es zur Tatzeit bereits dunkel gewesen und alles sehr schnell abgelaufen sei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Täter auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

