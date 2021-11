Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211129.1 Itzehoe: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Itzehoe (ots)

Am Freitagmorgen bemerkte der Angestellte einer Elektrikerfirma beim Betreten der Baustelle in der Karlstraße, dass hundert Meter Kupferkabel entwendet wurden. Das Kabel war auf einer Kabeltrommel aufgewickelt und führte von dort in den anliegenden Graben. Unbekannte Täter durchtrennten das Kabel beim Graben und wickelten weitere Meter von der Kabeltrommel ab. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Zeugen, die zwischen Donnerstag gegen 16:30h bis Freitag gegen 6:30 Uhr an der Baustelle Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04821-6025300 zu melden.

