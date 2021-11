Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211126.3 Itzehoe: Sportliche Fahrweise endet am Laternenmast

Itzehoe (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 24jähriger Autofahrer aus Tornesch mit seinem Lexus von der Schumacherallee Richtung Delftorbrücke. Beim Linksabbiegen in die Adenauerallee kam er durch ein zu schnelles Anfahren auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Hierbei entstanden Schäden an der Fahrzeugfront und am Laternenmast. Der Fahrer blieb bei dem Abbiegemanöver unverletzt.

