Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211126.1 Pahlen: Alkoholisiert am Steuer

Pahlen (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Streife in Pahlen eine Autofahrerin kontrolliert, die unter dem Einfluss von Alkohol stehend am Steuer saß. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 23.30 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Straße Mühlenberg einen Volvo und seine Insassin zu überprüfen. Im Gespräch mit der Dame stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durch die Dithmarscherin absolvierter Atemalkoholtest liefert ein Ergebnis von 1,13 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei der 50-Jährigen an, stellten ihren Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell