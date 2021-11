Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211125.4 Wesselburen: Brand eines Schuppens

Wesselburen (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Dohrnstraße zum Vollbrand eines Schuppens. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern. Der Schuppen wurde durch das Feuer zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

