Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211125.1 Dithmarschen: Geldbörsendiebstähle nehmen zu

Dithmarschen (ots)

Am Mittwoch wurden um die Mittagszeit sechs Geldbörsendiebstähle bei der Polizei angezeigt. In Supermärkten im Bereich Brunsbüttel, Wesseln, Albersdorf, Marne und Meldorf wurden Kunden zum Teil durch Anrempeln, Ablenken oder durch Ausnutzen einer günstigen Gelegenheit bestohlen. Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen Taschendiebe die Gelegenheit, an gut gefüllte Geldbörsen zu gelangen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein und Wertgegenstände möglichst sicher am Körper zu tragen.

