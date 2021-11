Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241121.4 Weddingstedt: Schwerer Verkehrsunfall

Weddingstedt (ots)

Am 24.11.21, gegen 08.25 Uhr, ereignete sich auf der B 5, Höhe Weddingstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 56 jährige Frau aus Schlichting fuhr mit ihrem Jeep aus Richtung Stelle-Wittenwurth in Richtung Weddingstedt. In der Linkskurve, kurz vor dem Ortsschild Weddingstedt, fuhr die Frau aus noch unbekannter Ursache geradeaus. Sie kam von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der Pkw dreht sich noch einmal und kam dann zum Stehen. Die Frau wurde in dem Pkw eingeklemmt. Durch die Feuerwehr Weddingstedt konnte die 56jährige bewusstlos aus dem Auto herausgeschnitten werden. Sie wurde lebensgefährlich verletzt ins WKK Heide transportiert. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 35 000 Euro geschätzt. Warum die Frau von der Fahrbahn abgekommen ist, muss noch ermittelt werden.

