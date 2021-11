Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241121.1 Burg: Portemonnaie gestohlen

Burg/Dith. (ots)

Am 23. November 2021, gegen 11.15 Uhr, kam es im Aldi Markt in der Bahnhofstraße in Burg zu einem Geldbörsendiebstahl. Eine 59 jährige Burgerin hatte beim Bezahlen und Einpacken ihr Portemonnaie auf eine Ablage neben der Kasse gelegt. Als sie ihre Waren zum Auto brachte, fiel ihr ein, dass sie es dort liegen gelassen hatte. Nachdem sie zügig zurückeilte, musste sie feststellen, dass die Geldbörse verschwunden war. Jemand muss den Vorgang beobachtet und das Portemonnaie gestohlen haben. Neben dem Bargeld waren auch verschiedene Papiere in der Börse. Die Polizei in Burg hofft nun auf Zeugen, die an der Aldi Kasse etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Burg unter 04825 7799880

