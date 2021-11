Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211123.1 Brunsbüttel: Weihnachtsdeko-Diebin gesucht

Brunsbüttel (ots)

Ein Brunsbüttler Ehepaar, das im Theodor - Heuss - Ring- / Ecke An der Sprante, ein Einfamilienhaus bewohnt, musste am Abend des 18. November feststellen, dass vieles der liebevollen Dekoration im Vorgarten gestohlen wurde. Glücklicherweise hat das Ehepaar vorsichtshalber eine Videokamera auf diesen Bereich hin installiert und konnte nachvollziehen, dass sich gegen 17.30 Uhr eine Frau in ihrem Vorgarten zu schaffen gemacht hat. Die Frau trug eine helle (Beenie)-mütze, einen hellen Schal oder ein Tuch, einen Mantel (Länge: Hälfte Oberschenkel), dunkle Stiefeletten, die seitlich Gummi eingearbeitet haben, eine eher eng sitzende Hose, längere dunkle Haare (scheinen nicht glatt zu sein, etwas mehr als schulterlang) Die Dame entwendete Dekoration, die sich vor dem Haus befand. Es handelte sich um einen weißen beleuchteten Kranz, eine helle Amphore mit Blume, eine Holzkiste und ein Holzschild mit einem ausgesägten Herz und einem aufgeklebten Holzstern. Zur Tatzeit dürften auch Fahrzeuge und Fußgänger in diesem Bereich unterwegs gewesen sein. Die Täterin ist Richtung Eddelaker Straße weggegangen. Aufgrund der Menge des Diebsgutes ist anzunehmen, dass sie ein Fahrrad oder ein Auto genutzt hat. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852-6024 0

