Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Bäckereifilalen

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Gleich zwei Einbrüche haben sich in der Nacht von Dienstag (12. Januar) auf Mittwoch (13. Januar) in Bäckereifilialen in der Martinsstraße in Olpe ereignet. Bei einer Filiale gelang es den Tätern, in die Räume einzudringen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Neben der Haupteingangstür wurde auch die Tür zum Hintereingang beschädigt. Bei der anderen Filiale gelang es den Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht, in die Räume der Bäckerei zu gelangen. In wie weit die Einbrüche zusammenhängen, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden an den beschädigten Türen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell