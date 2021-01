Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigungen an PKWs - Hinweisgeber gesucht

Lennestadt (ots)

Im Zeitraum vom 14.12.2020 bis heute kam es auf der Lindenstraße in Altenhundem zu insgesamt zehn Sachbeschädigungen an PKW. In allen Fällen wurde mit einem spitzen unbekannten Gegenstand der Lack zerkratzt. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere tausend Euro. Die Tatzeit liegt an unterschiedlichen Wochentagen in den Abend-/Nachtstunden. Bisher durchgeführte Maßnahmen führten nicht zum Erfolg. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-0 an die Polizei Olpe.

