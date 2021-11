Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241121.2 Heide: Fahrradbesitzer gesucht

Heide (ots)

Am 20. November wurde in Heide, in der Husumer Straße, ein Damenrad beschädigt. Die Beamten stellten fest, dass dieses Rad am 18. November im Bereich der Güterstraße am Bahnhof in Heide entwendet sein musste. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer/der Besitzerin des 28 er Damenrades. Es ist schwarz und von der Marke Excelsior.

Die Eigentümerin/ der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Heide in Verbindung zu setzen. Tel. 0481- 940

