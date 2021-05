Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrssünder durch Videowagen überführt

Wöbbelin/Stolpe (ots)

Nach einem Überholverstoß auf der A 24 kurz hinter dem Kreuz Schwerin in Fahrtrichtung Hamburg hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer festgestellt, welcher einen weiteren Verkehrsteilnehmer auf der rechten Fahrspur überholte. Die Besatzung eines Videowagens der Polizei stoppte daraufhin das Fahrzeug des deutschen Autofahrers, welcher mit bis zu 200 Km/h auf der Autobahn unterwegs war. Nach eigenen Angaben hatte es der 78-jährige Audifahrer eilig, da er noch einen Zug erreichen wolle. Er muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und 1 Punkt rechnen.

