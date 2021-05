Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand eines Mehrzweckgebäudes in Sukow

Sukow (ots)

Am späten Mittwochabend ist in Sukow ein Mehrzweckgebäude in Brand geraten. Der Brand wurde durch einen Nachbarn bemerkt, welcher zuerst lediglich Rauch und später dann die Flammen wahrnahm. Der Dachstuhl des Gebäudes, welches aus einer Doppelgarage und einer derzeit unbewohnten Einliegerwohnung besteht, brannte bei Eintreffen der Polizei in voller Ausdehnung. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden und somit ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

