Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211125.2 Itzehoe: Radfahrer beim Abbiegen übersehen, leicht verletzt

Itzehoe (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am Langen Peter. In der Einmündung Jägermannweg wollte ein 61jähriger Itzehoer abbiegen. Beim Anfahren übersah dieser einen 20jährigen Itzehoer auf dem Fahrrad, welcher den linken Fahrradweg nutzte. Es kam zu einem Zusammenstoß und Sturz des Radfahrers. Dieser verletzte sich leicht, zum Zeitpunkt des Unfalles trug er einen Fahrradhelm.

