Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 57 - Neuss - Zwei Männer bei Verkehrsunfall verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Samstag, 1. Mai 2021, 20.15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 57 bei Neuss in Fahrtrichtung Nimwegen verletzten sich zwei Männer so schwer, dass sie in Krankenhäuer gebracht werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr ein Mann mit seinem Audi die A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen. In Höhe der Zufahrt zur B 1 (AS Neuss-Hafen) verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit seinem Auto zuerst linksseitig mit der Mittelschutzplanke, wurde dann über alle Fahrstreifen nach rechts geschleudert und kollidierte dort ebenfalls mit der Schutzplanke. In dem Audi befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren, die bereits vor Eintreffen der Polizei mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden waren. Die Beamten stellten den Pkw sicher. Die Ermittlungen zum Fahrer und zum Unfallhergang dauern an.

