POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Traktor in Flammen

Ein technischer Defekt führte am Dienstag in einem Stadtteil von Bad Schussenried zu einem Feuerwehreinsatz.

Nach Erkenntnissen der Polizei wollte ein Arbeiter auf einem Hof in Otterswang einen Traktor starten, der in einer Scheune stand. Gegen 8 Uhr schlugen beim Starten des Motors Flammen aus dem Motorraum. Der Besitzer kam hinzu und reagierte schnell. Er klemmte die Batterie ab und löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Menschen und Tiere blieben unverletzt. An dem Gebäude entstand kein Schaden. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer war. Den Schaden am Traktor beziffert sie auf rund 10.000 Euro.

