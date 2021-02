Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Kontrolle über Auto verloren

Abseits der Straße landete am Dienstag ein 72-Jähriger bei Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 72-Jährige von Faurndau in Richtung Uhingen auf der B297. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen VW und geriet abseits der Fahrbahn. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen, dass aus seiner Verankerung gerissen wurde. Durch den Unfall blieben auch Fahrzeugteile auf der Straße zurück. Der 72-Jährige setzte seine Fahrt fort. Eine 27-Jährige fuhr mittlerweile über die Trümmerteile und beschädigte ihren VW dabei. Beim Eintreffen der Polizei kehrte der Unfallverursacher gerade an die Unfallstelle zurück und sammelte seine Fahrzeugteile samt Kennzeichen auf. Medizinische Gründe könnten für den Unfall ursächlich gewesen. Ein Schaden von über 10.000 Euro entstand durch den Unfall.

+++++++ 0202006

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell