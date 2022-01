Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkohol Unfall gebaut

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am frühen Sonntagmorgen einen Unfall gebaut. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 40-Jährige kurz nach 6 Uhr mit seinem Ford Focus in der Mennonitenstraße unterwegs, geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Pkw, der am linken Straßenrand geparkt war.

Die Polizeistreife, die den Unfall vor Ort aufnahm, stellte beim verantwortlichen Fahrer eine lallende Aussprache und leichtes Torkeln fest und bat den Mann zum Atemalkoholtest - Ergebnis: 1,57 Promille. Der 40-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell