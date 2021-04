Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Josef-Heydt-Straße/Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei in Coesfeld einen Autofahrer sowie eine Fußgängerin mit Hund als Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag der vergangenen Woche gegen 14.55 Uhr an der Einmündung Josef-Heydt-Straße/L550. Ein Motorradfahrer fuhr mit seinem Motorrad links an einer Schlange von mehreren Fahrzeugen vorbei. Dabei missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel. Nur durch ein abprubtes Berms-/Lenkmanöver konnte ein Zusammenstoß mit einer Fußgängerin vermieden werden, die zu dem Zeitpunkt mit ihrem Hund die Fahrbahn in Richtung Innenstadt überquerte. Im weiteren Verlauf bog der Motorradfahrer nach rechts auf die Freiherr-von-Twickel-Straße ab. Dort musste er vor den Bahnschranken warten. Hier wurde er von einem Autofahrer auf sein Verhalten angesprochen. Der Autofahrer sowie die Fußgängerin und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell