Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - B216 zeitweise gesperrt ++ Zernien, OT. Pudripp - von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt ++ Dannenberg - Pkw touchiert und abgehauen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 24.11.2021

Lüneburg

Lüneburg - Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - B216 zeitweise gesperrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 24.11. gegen 06:00 Uhr im Bereich der B216 in Fahrtrichtung Barendorf. Der 45 Jahre alte Fahrzeugführer eines Pkw VW geriet nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw, welcher mit drei weiteren männlichen Mitfahrern besetzt war, schleuderte hierdurch etwa zwei Meter tief in einen Graben und überschlug sich dort. Alle vier im Fahrzeug befindlichen Personen wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B216 in Richtung Barendorf voll gesperrt. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin und ein 56-jähriger Fahrzeugführer überholten mit ihren Pkw, trotz Sperrung die Unfallstelle, obwohl nicht einzusehen war, ob ein Fahrzeug entgegenfährt. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Lüneburg/Amelinghausen - perfide Masche - Polizei warnt aktuell: Erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten und angeblichen Angehörigen in der Region

Vor den Anrufen sog. falscher Polizeibeamter warnt abermals die "richtige" Polizei. Im Verlauf des heutigen Tages meldeten sich mehrere ältere Menschen aus der Region Lüneburg und Amelinghausen und berichteten der Polizei von entsprechenden Anrufen. Zu einem Schaden kam es bis dato nicht, da die Angerufenen besonnen reagierten und das Gespräch beendeten.

Besonders perfide war, dass die Betrüger gleich mit zwei unterschiedlichen Anrufen agierten. Zuerst meldete sich eine weinende Person mit "Mama. Es ist etwas passiert!". Nachdem dann abrupt das Gespräch beendet wurde, rief dann die angebliche Polizei aus xy an und berichtete von einem Unfall ...

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Lüneburg - Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Nachmittag des 23.11. gegen 15:10 Uhr im Bereich der Dahlenburger Landstraße Ecke Kastanienallee zwischen einem männlichen Radfahrer und einem 57 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW. Der Radfahrer befuhr die Dahlenburger Landstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Kastanienallee überfuhr der Radfahrer trotz roter Ampel die Kreuzung und stieß mit dem Pkw des 57-Jährigen zusammen. Der Radfahrer entfernte sich jedoch im Anschluss an den Unfall. Am Pkw VW entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Personenbeschreibung des Radfahrers:

- Männlich - ca. 25 Jahre - europäisches Erscheinungsbild - dunkler Pullover/Hoodie - dunkle Hose

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Melbeck - Diebstahl aus Einkaufswagen

Zu einem Diebstahl aus einem Einkaufswagen kam es am Morgen des 22.11. gegen 11:00 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Uelzener Straße. Eine 67-jährige Kundin legte ihre Handtasche mit ihrer darin befindlichen Geldbörse in den Einkaufswagen. Darüber legte sie einen weiteren Einkaufsbeutel. An der Kasse musste die 67-Jährige feststellen, dass ihre Geldbörse im Markt durch Unbekannte entwendet wurde. Der Schaden liegt bei einigen hundert Euro.

Adendorf - Kupferfallrohr entwendet - Sicherungen zeigten Wirkung - Zeugenhinweise

Zum Diebstahl einer kleinen Menge Kupferfallrohr kam es in der Nacht vom 22.11. auf den 23.11. im Bereich einer Schule im Scharnebecker Weg. Durch Unbekannte wurde versucht Rohre aus der Verankerung zu reißen. Dies misslang zum größten Teil, sodass Rohre beschädigt wurden. Eine kleinere Menge konnte jedoch durch Unbekannte entwendet werden. Der Schaden beträgt einige hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Wohnungseinbruchdiebstahl am Tage - Zeugenhinweise

Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl kam es am 23.11. zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr im Bereich der Straße Im Schießgraben. Bisher unbekannte Täter kletterten vermutlich an der Fassade bis zum Balkon einer Wohnung und brachen dort nach ersten Erkenntnissen die Balkontür auf. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Eine Spurensuche wurde durch die Polizei Lüneburg durchgeführt. Der Schaden beträgt einige tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Vögelsen - Geparktes Auto durch Unbekannte zerkratzt - Zeugenhinweise

Die Reifen eines abgestellten Pkw Skoda wurden zwischen dem 22.11. und dem 23.11. im Bereich der Straße Am Wahlsberg zerstochen. Zudem wurde die Motorhaube des Pkw von bisher unbekannten Vandalen mit einem Gegenstand zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Fixierstangen auf Fahrbahn "vergessen" - Pkw beschädigt - Zeugenhinweise

Am 23.11. gegen 15:20 Uhr kam es im Bereich des Moldenweges zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw Mercedes. Die 81-jährige Pkw-Fahrerin fuhr im Moldenweg über auf der Fahrbahn liegende Fixierstangen. Diese wurden nach ersten Erkenntnissen von einem männlichen Lkw-Fahrer nach dem Abladen von Autos dort vergessen. Am Pkw entstand im Bereich des Unterbodens ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Sachbeschädigung am Jugendzentrum - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung an der Rückseite des Jugendzentrums im Kirchweg kam es in der Nacht vom 22.11. auf den 23.11. Unbekannte besprühten die Wände und beschädigten sie dadurch.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Auto fährt auf Radfahrer auf - Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten 24-jährigen Radfahrer kam es am Morgen des 24.11. gegen 07:30 Uhr im Bereich der Bleckeder Landstraße. Der 24-Jährige beabsichtigte in Fahrtrichtung Stadtmitte nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen und kündigte dies mittels ausgestreckten Armes an. Der dahinterfahrende 27-jährige Fahrzeugführer eines Pkw sah dies zu spät und fuhr auf das Hinterrad des Radfahrers auf, sodass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Zernien, OT. Pudripp - von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den frühen Abendstunden des 23.11.21 auf der Bundesstraße 191. Der junge Mann war gegen 18:30 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte frontal mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Lüchow - geschlagen und Bargeld geraubt

Wegen Raub ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in einer Wohnung in der Bergstraße in den Abendstunden des 23.11.21. Drei junge Männer u.a. im Alter von 18 und 18 Jahren hatten einen ebenfalls 18-Jährigen gegen 21:30 Uhr geschubst, geschlagen und getreten und ihn dann Bargeld weggenommen. Die Polizei ermittelt.

Dannenberg - Pkw touchiert und abgehauen - 5.000 Euro Sachschaden

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Abendstunden des 22.11.21 auf dem Parkplatz St. Georg. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 18:30 und 19:15 Uhr einen in einer Parkbucht abgestellten Pkw Nissan Quashqai im Bereich der Beifahrerseite touchiert und war weitergefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche Vandalen - Polizei ermittelt

Die Höhenkontrolle eines Parkplatzes beschädigten Unbekannte in den frühen Abendstunden des 23.11.21 in der Veerßer Straße. Parallel schmissen die Personen gegen 18:00 Uhr mehrere Glasflaschen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 150 Euro. Alarmierte Polizeibeamte konnten in der Folge insgesamt neun Jugendliche/Heranwachsende, Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahre antreffen und die Personalien feststellen.

Uelzen - radelnd über den Fußgängerüberweg - Pkw erfasst Jugendliche

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt eine 14 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 23.11.21 in der Gudestraße. Das Mädchen hatte gegen 14:00 Uhr verbotswidrig fahrend in Fahrtrichtung Innenstadt plötzlich den Fußgängerweg passiert und wurde dabei von einem Pkw Ford Fiesta einer 67-Jährigen erfasst. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

In diesem Zusammenhang sensibilisiert die Polizei nochmals ... An einem Fußgängerüberweg haben Fußgänger und Radfahrer, welche ihr Rad schieben (und nicht fahrend überqueren), Vorrang gegenüber dem motorisierten Verkehr. Parallel gilt wie im gesamten Straßenverkehr das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.

Uelzen - Zeugen für möglichen Vorfall gesucht

Zu einer bei der Polizei angezeigten Konfrontation zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem Fußgänger in den Nachmittagsstunden des 17.11.21 in der St.-Viti-Straße sucht die Polizei mögliche Zeugen bzw. den Radfahrer. Eine bereits polizeilich in Erscheinung getretener 54-Jähriger hatte polizeilich angezeigt, dass ein Radfahrer gegen 14:45 Uhr auf ihn zufuhr. Es kam zum Streitgespräch, wobei der 54-Jährige stürzte. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Hanstedt I - missglücktes Wendemanöver - Omnibus beschädigt Rolltor

Ein Rolltor eines Wohngebäudes beschädigte ein Omnibus-Fahrer in den Morgenstunden des 23.11.21 in der Wriedeler Straße bei einem Wendemanöver. Dabei zersprang auch die Heckscheibe des Busses MAN, so dass ein Sachschaden von gut 800 Euro entstand.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 23.11.21 in der Heinrich-Meyerholz-Straße. Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler musste gegen 14:00 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte eine 72 Jahre alte Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 23.11.21 in der Ripdorfer Straße. Dabei waren insgesamt 14 Fahrer zu schnell unterwegs.

Wrestedt/Lüder - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 23.11.21 in der Hauptstraße von Wrestedt und Lüder. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs.

