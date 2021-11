Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Samstagnacht gegen 01:13 Uhr wird der Polizei Daun ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug in Gerolstein gemeldet. Die Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrzeugführer das Fahrzeug parkte und torkelnd in ein Hotel hineinging. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der besagte Fahrzeugführer, ein 28-Jähriger aus Hessen, in seinem Hotelzimmer angetroffen werden. Es wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Krankenhaus Gerolstein wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Der 28-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass ihm die Fahrerlaubnis wiederholt entzogen wurde. Beim ersten Verstoß soll er einen Blutalkoholwert von über 3,8 Promille gehabt haben.

