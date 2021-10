Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 22.-24.10.2021 ++

Lüneburg (ots)

++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 22.-24.10.2021 ++

Stadt und Landkreis Lüneburg

Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst Am Freitagnachmittag konnten drei Jugendliche am Bahnhof Lüneburg durch einen aufmerksamen Bürger beobachtet werden wie diese Fahrräder entwenden wollten. Zwei der Jugendlichen konnten festgestellt und der Diebstahl verhindert werden.

Wiederholte Gartenlaubenaufbrüche

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in verschiedenen Kleingartenvereinen in Gartenlauben ein und entwendeten Werkzeuge und Alkoholika.

Carportkomplex durch Feuer zerstört

In der Nacht zu Samstag kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand von mehrerer unter Carports abgestellten Pkw. Das Feuer zerstörte neun Pkw vollständig, drei weitere wurden beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurden angrenzende Wohngebäude beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über 600.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Pkw entwendet

Am Samstagmorgen stellte die Geschädigte fest, dass ihr Pkw VW Up! vom Parkstreifen in Volgershall entwendet wurde. Auch eine Absuche der Umgebung blieb erfolglos. Parkplatzunfall mit Folgen Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Einzelhandelunternehmens in Hohnstorf. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 54-jährigen Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Kontrolle diesbezüglich ergab einen Wert von 0,68 Promille. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Glück im Unglück

Aus bislang unklarer Ursache kam der 63-jährige Fahrer eines Pkw Smart am Samstagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn der Lise-Meitner-Straße in Lüneburg ab und kommt im Böschungsbereich kurz vor der Ilmenau zum Stehen. Der Fahrer wird verletzt ins Krankenhaus Lüneburg gebracht. Unter Mithilfe der Feuerwehr Lüneburg konnte der Pkw aus der Böschung geborgen werden.

Mülleimer brennt

Vermutlich durch eine brennende Zigarette wurde am Samstagabend ein Mülleimer an der Bushaltestelle in der Willy-Brandt-Straße in Brand gesetzt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mülleimer mit einem Feuerlöscher ablöschen.

Streitigkeiten bei der Flirtparty in der Eventfabrik in Bardowick Zu Streitigkeiten kam es zwischen alkoholisierten Partygästen bei einer Flirtparty. Mit einer zerbrochenen Bierflasche wurden drei junge Männer bedroht. Der Beschuldigte flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei.

PK Lüchow-Dannenberg

Fahrten unter Einfluss von Drogen oder Alkohol Am Samstagmittag kontrollierten Beamte einen Fahrzeugführer in Lüchow. Ein durchgeführter Drogentest verlief im Rahmen der Kontrolle positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde im weiteren Verlauf veranlasst und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Ebenfalls in den Mittagsstunden des Samstages wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Neuhaus ein Fahrzeugführer eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol angetroffen. Die Beamten stellten bei der männlichen Person eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille fest. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Samstag in den Nachmittagsstunden wurde ein weiterer Fahrzeugführer in Lüchow durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle des Mannes wurde ebenfalls eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Gegen 18:00 Uhr am Samstag kontrollierte eine Polizeistreife einen männlichen Fahrzeugführer eines Pkw in Gartow. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,80 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde das entsprechende Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Einfluss in Wustrow Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in Wustrow im Ortsteil Dolgow ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz. Hierbei touchierte der Unfallverursacher einen auf dem Parkplatz geparkten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Eine Blutentnahme wurde im weiteren Verlauf durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung in Lüchow Am frühen Sonntagmorgen kam es in Lüchow vor einem Nachtclub zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach vorangegangenen Streitigkeiten. In Folge dessen kam es zu Verletzungen bei zwei Personen.

Sachbeschädigung an Pkw in Bergen (Dumme) In der Straße Breite Straße in Bergen (Dumme) wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Pkw jeweils am Außenspiegel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Clenze unter 05844 - 976400 entgegen.

Ladendiebin in Dannenberg gestellt

In Dannenberg kam es am Samstag, um 18:15 Uhr, zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und alarmierte die Polizei. Die weibliche Person ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch im weiteren Verlauf durch die Polizei gestellt werden.

PK Uelzen

Bad Bodenteich - Schreck am Abend Am Freitagabend verursacht eine elektrische Heizdecke im Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in Bienenbüttel überraschend einen Brand. Das Obergeschoss ist nun nicht mehr bewohnbar. Verletzt wird hierbei zum Glück niemand. Es entsteht aber ein Gebäudeschaden von ca. 60.000 Euro. Das Feuer kann durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Uelzen - Mysteriöse Schlägerei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr wird eine Schlägerei zwischen acht Personen vor einem Restaurant gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintrifft sind weder Täter noch Opfer dort. Auch durch die Zeugenaussagen vor Ort kann das Geschehen bisher nicht eindeutig rekonstruiert werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer 0581-9300 entgegen.

Bienenbüttel - Ein Bier am Morgen...

Am Samstag gegen 11:45 Uhr betritt ein 36-jähriger Bienenbütteler trotz bestehenden Hausverbotes die Geschäftsräume des Penny-Marktes in Bienenbüttel und entwendet eine Flasche Bier. Der Täter flüchtet vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Der 36-Jährige ist schon häufiger durch ähnliche Taten in Erscheinung getreten. Uelzen - Bekanntes Duo als Anhaltekommando Am Freitag gegen 19:20 Uhr versucht der polizeilich bekannte 41-Jährige torkelnd Autos auf der Straße anzuhalten. Dies gelingt ihm jedoch eher weniger, dafür erhascht er große Aufmerksamkeit der Passant/innen, welche die Polizei alarmieren. Beim Eintreffen der Polizei verhält der stark alkoholisierte Mann sich aggressiv und zeigt den Beamt/innen energisch den Mittelfinger. Für ihn endet das Spektakel im polizeilichen Gewahrsam. Am darauffolgenden Tag werden der 41-Jährige sowie sein 30-Jähriger Bekannter, welcher ebenfalls polizeilich bekannt ist, am Nachmittag dabei beobachtet, wie sie versuchen, sich zu mehreren parkenden PKW Zugang zu verschaffen. Als es ihnen bei einem unverschlossenen PKW gelingt, stehlen die beiden zwei Ladekabel. Die Ausbeute wird durch die alarmierte Polizei sichergestellt. Kurz darauf folgt der 30-Jährige dem schlechten Beispiel vom Vortag und begibt sich auf die B 4, um dort mit dem Anhalten von PKW einen größeren Erfolg zu erzielen. Der Erfolg bleibt jedoch auch hier aus. Der 30-Jährige wird auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Die beiden Verursacher erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst Tel.: 04131 / 8306 2215

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 8306 23 24 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell