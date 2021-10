Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fußgänger übersehen - leicht verletzt ++ die Polizei warnt nach Diebstählen ++ "erfolgreich Gegenwehr geleistet" - Polizei ermittelt nach "sexueller Belästigung" und sucht Passanten als Zeugen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 21.10.2021

Lüneburg

Lüneburg - Motorrad gestohlen

Am Mittwoch, 20.10.21, zwischen 19.00 und 19.45 Uhr, wurde von unbekannten Tätern ein orange-weißes Motorrad KTM gestohlen, welches in der Bardowicker Straße abgestellt war. Zur Tatzeit befand sich dann Kennzeichen LG - JN 24 an der KTM. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Einbruch in Imbiss

In der Nacht zum 20.10.21 brachen unbekannte Täter in einen Imbiss in der Lüneburger Straße ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und stahlen Wechselgeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - beim Einkaufen bestohlen - Polizei warnt vor Taschendieben

In den vergangenen Tagen hat die Polizei in Lüneburg und umliegenden Polizeistationen mehrere Anzeigen wegen Taschendiebstahls aufgenommen. Mindestens sechs Personen wurde beim bzw. kurz nach dem Einkauf in unterschiedlichen Lebensmitteldiscountern die Geldbörsen gestohlen. Teilweise trugen die Geschädigten ihre Geldbörse in Hand- oder Einkaufstasche bei sich, welche in zwei Fällen am mitgeführten Rollator hingen, teilweise in der Jackentasche. In mehreren Fällen wurden die Geschädigten im Alter zwischen 50 und 91 Jahren Unbekannten angesprochen und abgelenkt. Aber auch nach dem eigentlichen Einkauf, während die Geschädigten ihre Einkäufe in ihre Pkw luden, verschwanden ihre Geldbörsen.

Die Polizei warnt bzw. rät in diesem Zusammenhang: Täter sind sowohl Männer als auch Frauen, die für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zum Beispiel zu Gedränge kommt, denn dort fällt eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler nicht so schnell auf. Taschendiebe sind schnell und geschickt. Ihnen reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen. Es bietet sich möglicherweise an Geld und Ausweispapiere in unterschiedlichen Taschen bei sich zu tragen. Insbesondere Brustbeutel oder Bauchtaschen, die am Körper, am besten unter der Kleidung getragen werden, bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite www.polizei-beratung.de

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Am 20.10.21, zwischen 08.00 und 13.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein schwarzes Pedelec Prophete, welches auf einem Innenhof in der Haagestraße abgestellt war. Zur Tatzeit befand sich kein Akku im Pedelec. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlem - Scheibe eingeschlagen - Hund verschwunden

Am 20.10.21, zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW ein, den ein Jäger zwischen den Ortschaften Dahlem und Marienau am einem Feldweg abgestellt hatte. Aus dem Pkw wurde u.a. ein GPS-Gerät gestohlen, jedoch war zunächst auch der Jagdhund, der sich im Tatzeitraum in dem VW befunden hatte, verschwunden. Am Donnerstagvormittag wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass sein Hund wieder aufgefunden wurde. In Folge der Tat entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - "erfolgreich Gegenwehr geleistet" - Polizei ermittelt nach "sexueller Belästigung" und sucht Passanten als Zeugen

Nach einer "sexuellen Belästigung" in den Nachtstunden zum 17.10.21 im Umfeld des Lüneburger Stints in der Ilmenaustraße ermittelt die Polizei. Eine junge Lüneburgerin - Alter Anfang 20 - hatte sich bei der Polizei einen Tag nach dem Vorfall gemeldet. Als sie in der Nacht zum 17.10. gegen 02:00 Uhr allein in der Imenaustraße im Bereich der Rasenfläche unterwegs war, hatte sie ein Unbekannter angesprochen, sie unvermittelt unsittlich berührt und versucht sie zu küssen. Die Frau setzte sich erfolgreich zur Wehr und schrie "um Hilfe". Sie lief weg und traf dabei in Höhe des Parkplatzes der LBS - Bei der Abtspferdetränke - auf einen Passanten, der die Hilferufe wahrgenommen hatte. Der unbekannte Täter verschwand im Gebüsch. Er wird als männlich, ca. 170 cm groß, schlank, heller Hauttyp, 3-Tage-Bart, evtl. mit etwas Buntem in der Bekleidung beschrieben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, den Passanten/Zeugen sich mit der Polizei Lüneburg in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. -1857, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Wohnhaus - Schmuck und Bargeld gestohlen

In ein Wohnhaus in der Danziger Straße brachen Unbekannte in den Mittagsstunden des 20.10.21 ein. Zwischen 12:00 und 13:00 Uhr warfen die Unbekannten mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Gebäude und gelangten an Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 20.10.21 in der Theodor-Körner-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 11:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Alkohol und Drogen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille; auch ein Urintest auf Amphetamine und THC verlief positiv. Der Führerschein des Mannes aus der Region wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Dannenberg - Fußgänger übersehen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 51 Jahre alter Fußgänger in den Morgenstunden des 21.10.21 im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 191 - Lüchower Straße/Develangring. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai wollte gegen 07:15 Uhr in die Lüchower Straße in Richtung Prisser einbiegen und übersah dabei den vorrangsberechtigten Fußgänger, der gerade bei Grün die Fahrbahn querte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Uelzen

Uelzen - "Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung" - Polizei warnt vor Einschleichdieben/Trickdieben/angeblichen oder dubiosen Handwerkern

Nach einem Einschleichdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin in der Niendorfer Straße in Uelzen in den Mittagsstunden des 20.10.21 mahnt die Polizei um Umsicht. Gegen 13:00 Uhr hatten zwei Männer in Arbeitskleidung die Seniorin aufgesucht, da sie angeblich nach einem Mader auf dem Dachboden gucken müssten. Den Aufenthalt in der Wohnung nutzten die Personen, um mehrere hundert Euro Bargeld zu stehlen. Im Umfeld wurde ein heller Kleintransporter beobachtet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

In dem Zusammenhang mahnt die Polizei:

"Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!" Einschleich-/Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Seien Sie umsichtig. Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. Halten Sie Rücksprache mit Angehörigen oder Nachbarn.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Im Verlauf des 19. und 20.10.21 kontrollierte die Polizei wieder den Verkehr im Bereich Uelzen. In der Mauerstraße und Gudestraße ahndeten die Beamten insgesamt 23 Verstöße mit den Schwerpunkten Handy, Gurt und Verstoß der Durchfahrt. Auf der Bundesstraße 4 erwarten nach einer Kontrolle in den Morgenstunden des 20.10.21 insgesamt 17 Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund Überholens, Handy und Gurt. Weitere Kontrollen folgen ...

