Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Moers (ots)

Ein 18-jähriger Rheurdter befuhr am heutigen Freitag gegen 13.15 Uhr die Homberger Straße aus Richtung Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Lotharstraße. Am Kreisverkehr Homberger Straße / Ernst-Holla-Straße fuhr er in den Kreisverkehr ein, als ein unbekannter E-Scooter-Fahrer mit seinem Auto zusammenstieß. Der Unbekannte stürzte.

Nach einem kurzen Wortwechsel suchte der 18-Jährige die Polizeiwache Moers auf.

Ob der Unbekannte Verletzungen erlitt, ist derzeit unklar.

Daher bittet die Polizei den unbekannten Fahrer des E-Scooters sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, zu melden.

Beschreibung des E-Scooter-Fahrers:

Etwa 180 cm groß, ca. 18 Jahre alt, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer weißen Jacke.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell