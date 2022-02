Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Büros eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag und Sonntag (12. bis 13.02.2022) in ein Bürogebäude an der Motorstraße eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr am Folgetag auf ein Baugerüst an der linken Gebäudeseite und hebelten dort ein Fenster auf. Im Gebäudeinneren verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Büros und durchsuchten im Anschluss diverse Schränke, Schubladen sowie einen Tresor, den sie zuvor auf unbekannte Weise gewaltsam geöffnet hatten. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Ob die Einbrecher etwas stahlen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

