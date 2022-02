Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag und Sonntag (10. bis 13.02.2022) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu Wohnungen an der Jagststraße, Steubenstraße, Dietbachstraße sowie an der Gallusstraße, indem sie Terrassentüren oder Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten die Wohnungen und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Bei Wohnungen an der Aspenwaldstraße, Karl-Schurz-Straße und Dürrstraße blieb es bei Versuchen. Bei einem Fall an der Filderbahnstraße bemerkte ein Anwohner am Samstag gegen 18.10 Uhr zwei unbekannte Männer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Als er sie ansprach, gaben sie sich zunächst als Handwerker aus, flüchteten allerdings bevor alarmierte Beamte eintrafen. Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Bei der Überprüfung der Wohnungen stellten die Beamten an einer Tür Hebelspuren fest. Die Männer werden beschrieben als 170 bis 180 Zentimeter groß und mit einem kräftigen Körperbau. Sie sollen deutsch mit Akzent gesprochen haben, dunkel gekleidet gewesen sein, Kopfbedeckungen, vermutlich Wollmützen, und gelbe Warnwesten getragen haben. Außerdem hatten sie jeweils ein Brecheisen dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

