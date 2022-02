Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (12.02.2022) einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem an der Industriestraße gelegenen Baumarkt zwei Metallortungsgeräte im Wert von rund 160 Euro gestohlen zu haben. Ein 61-jähriger Detektiv beobachte gegen 11.35 Uhr den Tatverdächtigen, wie er die Gegenstände in seine Jacke gesteckt haben soll. Nachdem der 50-Jährige die Ware an der Kasse nicht bezahlt hatte, sprach ihn der Detektiv an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits am Mittwoch (09.02.2022) und am Donnerstag (10.02.2022) mutmaßlich Ladendiebstähle begangen hatte. Der 50-jährige Georgier wurde im Laufe des Sonntags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

