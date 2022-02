Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (13.02.2022) Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf die motorisierte Vergnügungsszene gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 20:00 Uhr und 01:30 Uhr den Verkehr im Stadtgebiet mit Schwerpunkt im Bereich des Cityrings, dort insbesondere in der Theodor-Heuss-Straße. Die Beamten kontrollierten über 60 Personen, ahndeten 41 Ordnungswidrigkeiten und erteilten 14 Platzverweise. Neben mehreren Parkverstößen zeigten sie sieben Autofahrer wegen unnötigem Hin- und Herfahren an. Drei Verkehrsteilnehmer verursachten unnötigen Lärm, zwei weitere benutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Darüber hinaus führten die Beamten an verschiedenen Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch und ahndeten Verstöße. In der Schillerstraße kontrollierten die Spezialisten der Verkehrspolizei gegen 20:10 Uhr einen VW Golf und stellten bei diesem erhebliche technische Mängel fest, ebenso gegen 22:45 Uhr bei einem VW Phaeton in der Theodor-Heuss-Straße Richtung Hauptbahnhof. Beide Fahrzeuge wurden zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Während des Einsatzes beleidigte ein 21-Jähriger aus seinem Auto heraus die eingesetzten Beamten. Dieser konnte nach kurzer Zeit gestellt und angezeigt werden.

