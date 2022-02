Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeimotorräder beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (10.02.2022) während einer Verkehrskontrolle am Pragsattel zwei Motorräder der Verkehrspolizei beschädigt. Die beiden Beamten beobachteten den Verkehr zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr an der Einmündung der Heilbronner Straße zur Pragstraße in Richtung Pragsattel. Ihre Motorräder hatten sie unter der Fußgängerbrücke an der Pragstraße, außerhalb ihres Sichtbereiches, geparkt. Als sie zur Dienststelle zurückfuhren, bemerkten sie Störungen an der Elektrik. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an beiden Zweirädern Kabel durchgeschnitten waren. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu melden.

