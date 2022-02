Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tablet aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (10.02.2022) ein Tablet aus einem geparkten Auto an der Mercedesstraße gestohlen. Die Täter drangen zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr auf unbekannte Weise in das Auto ein, das auf dem Wasengelände geparkt war. Sie stahlen ein Tablet mitsamt Zubehör im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

