Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Killesberg (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (06.02.2022) und Mittwoch (09.02.2022) in Wohnungen an der Straße Sonnenbühl sowie an der Menzelstraße eingebrochen. An einer Erdgeschosswohnung an der Straße Sonnenbühl hebelten die Täter im Zeitraum von Sonntag, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 17.30 Uhr ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Zimmer und entkamen anschließend unerkannt. Das genaue Diebesgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Menzelstraße gelangten die Täter am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr zunächst auf einen im Erdgeschoss liegenden Balkon des Mehrfamilienhauses. Sie schlugen das Fenster der Balkontüre ein und durchsuchten diese Wohnung, bevor sie sich innerhalb des Hauses auch gewaltsam Zugang zu einer weiteren Wohnung verschafften. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

