Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baucontainer eingestiegen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (09.02.2022) in einen Baucontainer im Bereich der Schwieberdinger Straße/Nordseestraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Täter stiegen zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr über ein offenbar gekipptes Fenster in den Container ein. Sie durchsuchten diesen und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld aus den Rucksäcken der Mitarbeiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

