Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 36-Jährige wegen Besitzes von Falschgeld festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (08.02.2022) eine 36 Jahre alte Frau am Leonhardsplatz festgenommen, die im Verdacht steht, im Besitz von Falschgeld gewesen zu sein, um dieses als Zahlungsmittel zu verwenden. Die Beamten kontrollierten gegen 03.30 Uhr eine Personengruppe auf dem Leonhardsplatz. Bei der Durchsuchung einer 36-Jährigen entdeckten sie mehrere mutmaßlich gefälschte Geldscheine, unter anderem über 70 50-Euro-Falsifikate. Die Beamten beschlagnahmten das Falschgeld und nahmen die Tatverdächtige daraufhin fest. Die 36-Jährige wehrte sich gegen ihre Festnahme, außerdem soll sie die Beamten bedroht und beleidigt haben. Die deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell