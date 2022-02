Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Degerloch /-Möhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (03.02.2022) und Dienstag (09.02.2022) in Wohnungen an der Frauenkopfstraße, an der Nägelestraße sowie an der Märzenbaumstraße eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck erbeutet. An der Frauenkopfstraße brachen Unbekannte zwischen Donnerstag, 11.00 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür auf, durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer und stahlen Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro. An der Nägelestraße schlugen die Täter zwischen Freitag, 10.30 Uhr und Dienstag, 16.15 Uhr eine Balkontür zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein. Sie stahlen hierbei Schmuck im Wert von rund tausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. An der Märzenbaumstraße hebelten die Einbrecher am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und stahlen Bargeld sowie ein Handy im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

